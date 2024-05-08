2024-05-08 20:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وعد مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء (8 ايار 2024)، بأن مناطق اطراف العاصمة سوف تشهد تطورًا ملحوظًا بالخدمات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اهمال لاكثر من 20 عامًا.

وقال عضو المجلس علي المشهداني لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المحلية في بغداد ومجلس المحافظة لديهما اهتمام كبير بمناطق اطراف العاصمة ولما تعاني منه من نقص في الخدمات طيلة السنوات الماضية".

وبين المشهداني ان "أهالي مناطق اطراف العاصمة بغداد سوف يلمسون تطورا ملحوظا بملف الخدمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، فهناك اهتمام كبير بهذه المناطق وهناك حزمة من المشاريع سوف تنطلق قريبا".

وتعاني العديد من مناطق اطراف العاصمة بغداد من سوء الخدمات ولاسيما مناطق الطابو الصرف، فيما تشير التقديرات الى وجود مايقارب الـ100 الف قطعة ارض سكنية موزعة منذ 20 عامًا لم تدخلها الخدمات مما أخر عملية بنائها وتحولها الى مناطق سكنية متكاملة واصبحت معظمها مكبات للنفايات.

مقابل ذلك يتم تقديم خدمات البنى التحتية المتكاملة لمناطق الزراعي والتجاوز، في ملف يقول مختصون انه يشوبه الفساد والانحياز، حيث يتم تقديم الخدمات للزراعي من قبل مسؤولين وبوساطات متنفذين للاستفادة من هذه المناطق وتقطيعها وبيعها، مقابل اهمال مناطق الطابو الصرف.