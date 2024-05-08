2024-05-08 20:36:44 - المصدر: Victor Longevity

كشف الدكتور ستيفن فيكتور عن منصة الرعاية الصحية الفاخرة والشاملة والمبتكرة Victor Longevity المزودة بتقنية المراقبة عن بعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في دبي بما يتماشى مع رؤية الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي — أعلن الدكتور ستيفن فيكتور، المتخصص المشهور عالميًا في محاربة الشيخوخة، عن إعادة الافتتاح الكبير لمركز Victor Longevity، وهو مركز رائد في إطالة العمر ومحاربة الشيخوخة، ويوفر خدمات المراقبة عن بعد لأعضائه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويقع في منطقة سيتي ووك في دبي. وقد استعان الدكتور فيكتور بأبرع العقول في مجال الرعاية الصحية وهو متحمس لتقديم هذه الخدمات المتقدمة إلى السوق العالمية.

سيشعر المرضى بالراحة في منشأة Victor Longevity التي تتوافق مع المعايير العصرية الحديثة والمتطورة. ويسعى الدكتور ستيفن فيكتور وفريقه لإحداث ثورة في تقديم الرعاية الصحية في المنطقة من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة في منصة المراقبة عن بُعد. وتهدف منصة Victor Longevity إلى تمكين المرضى في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي من إدارة صحتهم بشكل استباقي ومنع ظهور الأمراض الخطيرة من خلال المراقبة المستمرة للقياسات الصحية وتوفير التدخلات الشخصية.

أعرب الدكتور ستيفن فيكتور عن حماسه لعمل منصته، التي ستحدث ثورة في مجال الرعاية الصحية، في دبي، قائلًا:" يسعدنا إعادة تقديم منصة محاربة الشيخوخة الرائدة، والمزودة بتقنية المراقبة عن بعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى دبي. نحن نهدف إلى التوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بالتميز في الرعاية الصحية وتعزيز رفاهية مواطنيها من خلال التركيز على الوقاية من الأمراض وحلول الرعاية الصحية الوقائية. هدفنا هو التخفيف من انتشار الأمراض المسببة للضعف، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان والسكري، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الاستمتاع بالعمر الطويل وتحسين جودة الحياة."

علاجات لإطالة العمر مصحوبة بخدمات تجميلية للمرضى

تجمع منصة Victor Longevity بين الضيافة من فئة الخمس نجوم وأحدث تقنيات الرعاية الصحية، وتقدم أيضًا خدمات رعاية صحية استباقية ووقائية. وتقدم العيادة عمليات فحص شاملة لكامل الجسم، وإحصاءات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإمكانية الوصول إلى أبرع العقول العاملة في المجال، ومراقبة عن بعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية عند الضرورة. وتؤمن منصة Victor Longevity بشكل راسخ بأن طول العمر يجب أن يكون مصحوبًا بالحيوية والجمال. وبالإضافة إلى التدخلات الطبية، تقدم العيادة أيضًا مجموعة شاملة من العلاجات لتحسين المظهر والرفاهية معًا. وبفضل الالتزام بتقديم تجربة رعاية متميزة، فإن منصة Victor Longevity تعتبر وجهة رئيسية للأفراد الذين يسعون إلى تحسين صحتهم ومظهرهم والحصول على العمر الطويل.

الأبحاث تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لطرق علاج تمديد العمر

وفقًا للبحث الذي أجرته شبكة PwC في أكتوبر 2023، فإن إمكانات السوق لعلاجات إطالة العمر آخذة في الارتفاع، وذلك بسبب ارتفاع عدد السكان المتقدمين في العمر وزيادة التركيز على الرعاية الصحية الوقائية. ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية العالمية لعلاجات إطالة العمر ومكافحة الشيخوخة إلى 44.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1 في المئة.

يحدد البحث محركات النمو الرئيسية، بما في ذلك التقدم في أبحاث طول العمر، والموافقات التنظيمية لمنتجات مكافحة الشيخوخة، وزيادة استثمارات الأطراف الفاعلة في مجال الرعاية الصحية. وعلى الرغم من التقدم العلمي الذي أدى إلى تسريع أبحاث طول العمر، فإن الاعتراف التنظيمي والاعتبارات الأخلاقية يظلان من العوامل الحاسمة في تشكيل مستقبل السوق.

تتوافق الجهود الرائدة للدكتور ستيفن فيكتور في علاجات إطالة العمر مع الطلب المتزايد على حلول الرعاية الصحية الابتكارية عالميًا. ويهدف الدكتور فيكتور إلى المساهمة في تقدم أبحاث إطالة العمر وتوفير خدمات الرعاية الصحية الرائدة في هذا المجال من خلال توسيع خدمات منصة Victor Longevity لتشمل مدينة دبي.