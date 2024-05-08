2024-05-08 20:39:52 - المصدر: تيكنو

العراق 8 مايو 2024

أطلقت العلامة التجارية التكنولوجية المبتكرة TECNO اليوم الجهاز الجديد بين نظام الطاقة فائق التحمل والتصميم الديناميكي المبتكر وميزات الألعاب والترفيه المحسنة فائقة الحواس TECNO POVA 6 Pro 5g ليعطي دفعة هائلة لمحبي الألعاب والترفيه في جميع أنحاء العالم. بسعة بطارية 6000 مللي أمبير, وتقنية Ultra Charge بقدرة 70 واط وجسم نحيف للغاية يبلغ 7.88 ملم, مما يجعله الأخف والأنحف على الاطلاق وبسعر 229$فقط.

تم تجهيز الجهاز الجديد بقوة بنظام طاقة ثوري فائق التحمل و يتميز التصميم الديناميكي المستقبلي بمصابيح Mini LED مطورة للحصول على تجربة لا مثيل لها. علاوة على ذلك، توفر للمستخدمين تجربة صوتية فريدة من نوعها بفضل تقنية Dolby Atmos، المدمجة في أجهزة TECNO لأول مرة.

نظام طاقة فائق التحمل: أكثر قوة وأمانًا وكفاءة

TECNO POVA 6 Pro 5G هو الجهاز القوي فائق الاداء الذي يقدم ثورة للاعبين الذين يريدون استدامة للمتعة. بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير, توفر لك أكثر من 11 ساعة من اللعب، وأكثر من 14 ساعة من بث الفيديو وأكثر من 31 ساعة من المكالمات. على الرغم من الأداء "الضخم" للبطارية، يبلغ سمك POVA 6 Pro 5G 7.88 ملم فقط - أرق بنسبة 12.4% من الجيل الأخير - ويزن 195 جرامًا فقط.بالنسبة للمستخدمين الذين لا يرغبون في تغيير هواتفهم الذكية بسبب مشكلة البطارية والطاقة، يقدم POVA 6 Pro 5G حلاً طويل الأمد. استنادًا إلى استخدام POVA لمدة 1.5 يوم لكل شحنة، يمكن لبطارية POVA بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة توفير 6 سنوات من حلول الطاقة الموثوقة، مع الحفاظ على 80% من أدائها الأصلي، مع عمر دورة بطارية أعلى بنسبة 15% من العلامات التجارية الأخرى.يتم دعم بطارية POVA 6 Pro 5G الضخمة بشحن فائق السرعة بقدرة 70 واط،. عندما تنخفض طاقة البطارية في النهاية، تتيح قوة التحمل الفائقة بنسبة 1% للمستخدمين الاستفادة من كل لحظة أخيرة، مع الاتصال لمدة تصل إلى 20 دقيقة. وفي الوقت نفسه، يدعم الشحن العكسي بقدرة 10 واط أن القلق بشأن البطارية أصبح شيئًا من الماضي، يسمح POVA 6 Pro 5G بالعمل كشاحن للأجهزة الكهربائية الصغيرة الأخرى.

كما يمنح POVA 6 Pro 5G المستخدمين راحة البال عند الشحن حتى في درجات الحرارة القصوى. بالإضافة إلى الشحن البارد للغاية -20 درجة مئوية، والذي يضمن كفاءة الشحن حتى عندما تكون درجة الحرارة أقل بكثير من درجة التجمد، فإن POVA 6 Pro 5G قادر أيضًا على العمل في درجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل وسائل حماية السلامة على تقنية STS Secure Battery Technology لمنع الاختصارات الداخلية، وBypass Charge لمنع ارتفاع درجة الحرارة، وCharge Water Detection لتنبيه المستخدمين عند اكتشاف الرطوبة.كما يجعل الجهاز الجديد عملية الشحن أكثر ذكاءً من خلال ثلاثة أوضاع شحن مبتكرة تعمل على ضبط سرعات الشحن لتحسين الكفاءة وفقًا لاحتياجات الشحن الخاصة بالمستخدم.

تصميم ديناميكي يضيف الحيوية على التكنولوجيا

يقود POVA 6 Pro 5G تصميم الهواتف الذكية نحو المستقبل من خلال تصميم العين الديناميكي المذهل. تنبض الجمالية القوية بالحياة من خلال تأثير الضوء الديناميكي المذهل على الغطاء الخلفي. في المجمل، تعمل 210 مصابيح Mini LED يتم التحكم فيها بنقطة واحدة على إنشاء تأثيرات ضوئية على شكل حلقة وعلى شكل مروحة في الشاشة المستقبلية. بشكل عام، يمكن تخصيص ما يصل إلى 9 سيناريوهات مختلفة مثل المكالمات وحالة الطاقة والألعاب مع 101 تأثيرًا مختلفًا محددًا من قبل المستخدم، مما يوفر لمستخدمين POVA رسم الطابع الخاصة بهم.

يشتمل تصميم الجهاز المليء بالتكنولوجيا أيضًا على أول حدود P-NCVM من TECNO للحصول على إطار أوسط سلس، وملمس بتقنية الطباعة الحجرية الدقيقة المتقدمة التي تخلق إحساسًا جيدًا وقويًا لا يُظهر بصمات الأصابع. يتوفر هاتف POVA 6 Pro 5G بلونين – Comet Green وMeteorite Gray – وكلاهما يجسد القوة و الاناقة لسلسلة POVA.

تجربة غير مسبوقة في عالم ألالعاب: تغير مفهوم الرؤية والصوت والإحساس

لا توفر تجربة الألعاب المحسنة في POVA 6 Pro 5G إثارة للحواس مع مرئيات سمعية وبصرية رائعة فحسب، بل يضمن تصميمها المدروس الراحة طوال الوقت.

تتميز شاشة FHD+AMOLED المُحدثة مقاس 6.78 بوصات بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما ينقل المستخدمين إلى عالم من مقاطع الفيديو والألعاب الى لحظات نابضة بالحياة.

المُحدثة مقاس 6.78 بوصات بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما ينقل المستخدمين إلى عالم من مقاطع الفيديو والألعاب الى لحظات نابضة بالحياة. تعتيم عالي التردد PWM 2160 هرتز وشهادة TÜV Rhein land Low Blue Light لحماية أكبر للعين.

هرتز وشهادة لحماية أكبر للعين. تعمل الحافة فائقة النحافة مقاس 1.3 ملم على تحسين تجربة المشاهدة بشكل عام.

يعمل على تحسين تجربة الصوت بذكاء من خلال دعم Dolby Atmos - مما يكشف عن العمق والوضوح والتفاصيل التي لم يسبق لها مثيل، سواء عبر سماعات الرأس أو مكبرات الصوت المدمجة في الهاتف. يعمل حل الصوت الشامل من Dolby أيضًا على تحسين صوت جميع الموسيقى والألعاب والأفلام والعروض على الهاتف بشكل كبير، مع حوار أكثر وضوحًا، ومجال صوت أكثر شمولاً ودقة أكبر، وأعلى مستوى من الصوت دون تشويه، وحجم تشغيل متسق لـ مجموعة واسعة جدًا من المحتوى.

- مما يكشف عن العمق والوضوح والتفاصيل التي لم يسبق لها مثيل، سواء عبر سماعات الرأس أو مكبرات الصوت المدمجة في الهاتف. يعمل حل الصوت الشامل من أيضًا على تحسين صوت جميع الموسيقى والألعاب والأفلام والعروض على الهاتف بشكل كبير، مع حوار أكثر وضوحًا، ومجال صوت أكثر شمولاً ودقة أكبر، وأعلى مستوى من الصوت دون تشويه، وحجم تشغيل متسق لـ مجموعة واسعة جدًا من المحتوى. استمتع بأداء ألعاب لا مثيل له مع نظام التبريد الحراري المبتكر 3 في 1 لجهاز POVA 6 Pro 5G . تتميز هذه التقنية المتطورة بمساحة تبريد واسعة تبلغ 27342 ملم².

قوة أداء بلا قيود

معالج MediaTek Dimensity 6080 5G لتقديم أداء موثوق وقوي وتجربة سلسة وسلسة مع كفاءة ممتازة في استهلاك الطاقة.

لتقديم أداء موثوق وقوي وتجربة سلسة وسلسة مع كفاءة ممتازة في استهلاك الطاقة. يساهم Hyper Engine 3.0 Lite في لعب أكثر سلاسة .

في لعب أكثر سلاسة ياتي بسعة 256 جيجابايت + ذاكرة وصول عشوائي ( RAM ) سعة 24 جيجابايت * (12 جيجابايت + 12 جيجابايت ممتدة) لتخزين الذكريات الضخمة .

) سعة 24 جيجابايت * (12 جيجابايت + 12 جيجابايت ممتدة) لتخزين الذكريات الضخمة تقنية بصمة الإصبع على الشاشة لفتح القفل بسرعة

التوفر

POVA 6 pro 5G ستكون متوفرة محلياً في العراق ابتداءً من 8مايو 2024 ، بألوان Comet Green وMeteorite Gray بسعر 229$ و POVA 6 بسعر 189$ بالإضافة إلى ذلك، هناك عرض إذا قام أي شخص بشراء اي جهاز من سلسلةPOVA 6 ، يحصل على فرصة الفوز بالذهب من تيكنو فقط بأتباع الخطوات التاليه:

1.اشتري اي جهاز من سلسلة POVA 6 .

2.التقط صورة ال IMEI الخاص بجهازك.

3.انشر الصورة باستخدام الهاشتاك #buypova6wingold في انستغرام.

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