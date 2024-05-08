الضلوعية تكشف نسب إنجاز مشاريع الكهرباء في القضاء

2024-05-08 21:30:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأوضحت مديرية قطاع الكهرباء في قضاء الضلوعية التابع لمحافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، نسب الإنجاز لمشاريعها الحالية.وقال مدير المديرية شيبان عدنان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قضاء الضلوعية الذي يمتد من ناحية النهرين وينتهي عند جسر الخشب العائم جنوبا، ومن الحويجة البحرية حتى نهر العظيم ، يشهد توسعا عمرانيا بعد عام 2020، وهنالك عدد من المشاريع حالياً في القضاء بسبب حاجته لشبكة وخطوط جديدة بعد تزايد الكثافة السكانية".وأضاف، أن "وزارة الكهرباء باشرت ببناء محطة بلد رقم اثنين بطاقة 132 ميغاواط ومحطتي خزرج وكبيبة بطاقة 32 ميغاواط، والعمل بهذه المحطات وصل لنسب إنجاز جيدة، وهنالك محطتان كذاك قيد الإنشاء تجاوزت نسب انجازها الخمسين بالمئة".وأشار عدنان الى "تأهيل محطة الوادي القديمة والتي وصلت نسبة إنجازها 50% ، ومحطة الرافدين التي ستدخل ضمن التأهيل خلال الأيام القادمة، فضلا عن محطة جسر الخشب المتنقلة".ولفت إلى أن "نسبة الإنجاز كذلك في الخط الناقل بين محطة بلد رجيم والجالسية، وصلت الى 90% ، وسيتم العمل ببناء المحطة من قبل الشركة المنفذة"وشدد عدنان على "حاجة قضاء الضلوعية إلى محطة متنقلة سعة 62 ميغاواط ، لتشغيل محطتي الخزرج وكبيبه لحين إكمال المحطة الرئيسية بطاقة 132 ميغاواط "، مبينا أن "الطاقة الإنتاجية لمحطة الجالسية الحرارية تبلغ 1200 ميغاواط ، وأن نسبة إنجاز الخط الناقل من هذه المحطة تجاوزت التسعين بالمئة".