وزير التربية يبحث الاستعدادات النهائية لأداء الامتحانات الوزارية

2024-05-08 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، الاستعدادات النهائية لأداء الامتحانات الوزارية.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري و خلال لقائه مديري الإشراف التربوي والاختصاصي وسط حضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي ونقيب المعلمين المركز العام عدي العيساوي ومدير عام الإشراف ستار عبد عليوي والمعاونين ومدير الشؤون المالية احمد عباس رشك في مبنى الوزارة أكد أهمية الإشراف في تصحيح مسار العملية التربوية كونه نافذة للتعاون والتواصل مع الملاكات التعليمية والتدريسية ومحور تعديل ومعالجة المعوقات التي تواجه الإدارات المدرسية".وأضاف البيان، أن "الوزير بحث مع الحاضرين الاستعدادات النهائية لأداء الامتحانات الوزارية والتركيز في اختيار الكفاءات ومن يتمتعون بحسن السيرة والسلوك لإدارة ومراقبة المراكز الامتحانية وسبل استخدام البرامج العالمية الحديثة لتحسين الأداء الإشرافي إضافة الى إمكانية فتح دورات جديدة للإشراف تسد حاجة المديريات مع مناقشة تثبيت مشرفي الدورات السابقة وأجور نقل المشرفين ضماناً لحقوقهم والخدمات التي قدموها خلال سنوات خدمتهم التربوية".