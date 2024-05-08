ارتفاع طفيف للدولار.. قائمة لسعر الصرف بعموم العراق
2024-05-08 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
سجل سعر صرف الدولار، مساء اليوم الأربعاء، (8 ايار 2024)، ارتفاعاً طفيفا أمام الدينار.
وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات:
100$=145,400 بغداد
100$=145,500 أربيل
100$=145,450 البصرة
100$=145,600 السليمانية
100$=145,550 دھوك
100$=145,750 کرکوك
100$=145,750 حلبجة
100$=145,600 نينوى
100$=145,550 النجف
100$=145,600 الأنبار
100$=145,600 المثنى
100$=145,650 ذي قار
100$=145,700 كربلاء
100$=145,600 ديالى
100$=145,650 بابل
100$=145,650 واسط
100$=145,650 الديوانية
100$=145,700 صلاح الدين
100$=145,650 ميسان
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسكي ويبلغ 1320 ديناراً.