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ارتفاع طفيف للدولار.. قائمة لسعر الصرف بعموم العراق

ارتفاع طفيف للدولار.. قائمة لسعر الصرف بعموم العراق
ارتفاع طفيف للدولار.. قائمة لسعر الصرف بعموم العراق
2024-05-08 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجل سعر صرف الدولار، مساء اليوم الأربعاء، (8 ايار 2024)، ارتفاعاً طفيفا أمام الدينار.

وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات:

100$=145,400 بغداد

100$=145,500 أربيل

100$=145,450 البصرة

100$=145,600 السليمانية 

100$=145,550  دھوك

100$=145,750  کرکوك

100$=145,750  حلبجة

100$=145,600  نينوى

100$=145,550  النجف

100$=145,600  الأنبار

100$=145,600  المثنى

100$=145,650  ذي قار

100$=145,700  كربلاء

100$=145,600  ديالى

100$=145,650  بابل

100$=145,650 واسط

100$=145,650 الديوانية

100$=145,700 صلاح الدين

100$=145,650 ميسان 

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسكي ويبلغ 1320 ديناراً.

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