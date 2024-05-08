ارتفاع طفيف للدولار.. قائمة لسعر الصرف بعموم العراق

2024-05-08 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجل سعر صرف الدولار، مساء اليوم الأربعاء، (8 ايار 2024)، ارتفاعاً طفيفا أمام الدينار.

وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات:

100$=145,400 بغداد

100$=145,500 أربيل

100$=145,450 البصرة

100$=145,600 السليمانية

100$=145,550 دھوك

100$=145,750 کرکوك

100$=145,750 حلبجة

100$=145,600 نينوى

100$=145,550 النجف

100$=145,600 الأنبار

100$=145,600 المثنى

100$=145,650 ذي قار

100$=145,700 كربلاء

100$=145,600 ديالى

100$=145,650 بابل

100$=145,650 واسط

100$=145,650 الديوانية

100$=145,700 صلاح الدين

100$=145,650 ميسان

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسكي ويبلغ 1320 ديناراً.