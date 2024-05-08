الداخلية تنفي انتشار قوات حفظ القانون في المنصور لحماية تمثال أبو جعفر المنصور

2024-05-08 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، (8 ايار 2024)، الأنباء عن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود (انتشار لقوات قيادة حفظ القانون/ شرطة اتحادية في منطقة المنصور تقوم بحماية تمثال ابو جعفر المنصور) غربي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للداخلية تلقته، "بغداد اليوم"، انه "لا يوجد اي تواجد لوحدات قيادة حفظ القانون شرطة اتحادية في منطقة المنصور ولاوجود اي واجب يذكر في هذه المنطقة وان هذه الصورة هي لواجب انتشار قديم تمّ التقاطها من قبل الناس اثناء مشاهدتهم لانتشار القوات".

وأكد، ان "الأمن مستتب في هذه المنطقة ولاوجود لأي تهديد لأي معلم من معالم العاصمة بغداد".