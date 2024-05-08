رئيس الوزراء يستقبل وفد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
2024-05-08 21:48:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وفد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وفد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية".
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وفد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وفد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية".