رئيس الوزراء يستقبل وفد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

2024-05-08 21:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعاستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وفد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وفد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية".