2024-05-08 21:54:07 - المصدر: منصة إيشان

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن التعامل مع العدو بالحسنى. وذكر الخامنئي في تغريدة عبر اكس، تابعتها منصة “إيشان”، أنه “لو لا الدعم الأمريكي هل كان الكيان الصهيوني ليجرؤ على معاملة النساء والرجال والأطفال بهذه الوحشية في تلك المساحة الضيقة”. وأضاف، أنه “لا يمكن التعامل مع هذا العدو […]

ظهرت المقالة الخامنئي يغرّد بشأن عملية رفح: لا يمكن التعامل مع العدو بالحسنى أولاً على Eishan.