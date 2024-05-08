لجنة نيابية: اسعار الخدمات المقدمة للعراقيين هي الأرخص على مستوى العالم

2024-05-08 22:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، أن أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين العراقيين هي الأرخص على مستوى العالم.

وقال عضو اللجنة مديحة المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، إن "أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين كالماء والكهرباء وغيرها هي أسعار رمزية جداً، وهي الأرخص ما بين كل دول المنطقة والعالم، وليس هناك أي زيادة لهذه الأسعار مع قرب فصل الصيف".

وبينت المكصوصي أن "الأجهزة الحكومية المختصة، تمكنت طيلة الفترة الماضية من السيطرة على أسعار المواد الغذائية ومنع أي تلاعب فيها، حتى عندما كان الدولار مرتفعا لمنع زيادة أي عبء على المواطن، وحتى أجور المولدات الأهلية تم تحديد أسعارها وهناك رقابة شديدة عليها أيضا لمنع أي تلاعب او استغلال لمعاناة المواطنين".

ويحتوي العراق على العديد من الدعم المقدم من الحكومة على أسعار العديد من الخدمات والسلع التي تقدمها الحكومة ولاسيما الطاقة.