اتحاد المصارف العربية: بيئة العراق تشجع على الاستثمار

2024-05-08 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد اتحاد المصارف العربية، اليوم الأربعاء، أن بيئة العراق جيدة وتشجع على الاستثمار والبلد يمتلك دوراً محورياً في القطاع المصرفي العربي.وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" القطاع المصرفي العراقي عريق وله دور محوري في المنطقة وهناك استثمارات وبنوك عربية موجودة داخل السوق المصرفي العراقي".وأضاف، " تشرفنا بلقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أكد على أهمية الاستثمارات العربية والمصارف العربية داخل العراق، ونحن نرى إن ذلك ممكن نظرا للبيئة الجيدة والمشجعة التي تؤهل المستثمرين للدخول إلى هذا السوق والقيام بالاستثمارات ".وأشار الى ان" التعاون العربي المصرفي مهم لكنه مازال دون مستوى الطموح ويقوم اتحاد المصارف العربية بدور فعال عبر إعطاء صورة صحيحة للإصلاح المصرفي والإصلاح الاقتصادي الذي تحتاجه بعض الدول العربية كلبنان واليمن".وتابع أن" جميع المصارف العراقية الحكومية والخاصة هم أعضاء لدى الاتحاد منذ تأسيسه والقطاع يمتلك 500 مصرفاً داخل العالم العربي، 400 منها عضو في اتحاد المصارف العربية وبعض المصارف لايحق لهم العضوية في كانت نسبة الاستثمار الأجنبي في المصارف أكثر من نسبة الاستثمار العربي ".وأوضح أن" المصارف العربية برأس مال عربي كامل يحق لهم أن يكونوا أعضاء في اتحاد المصارف العربية ونحن نمتلك أعضاء في 20 دولة عربية ".وعقدت في بغداد، على مدى يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أعمال مؤتمر "التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة" بحضور عدد كبير من المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب.