2024-05-08 22:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة، اغلاق (20) مختبرا مخالف بالشمع الاحمر في عدد من مناطق العاصمة بغداد .وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "لجنة الغلق المركزية في دائرة التفتيش نفذت غلق بحق (20) مختبرا اهلي مخالف بالشمع الاحمر في عدد من مناطق العاصمة بغداد، وتوزعت المختبرات التي تم غلقها في مناطق الكرادة وحي الاعلام ".وأضافت، ان "الغلق جاء عقب زيارات تفتيشية مسبقة وان مدد الغلق تراوحت بين الغلق النهائي للمختبرات الوهمية والغلق بمدد زمنية تراوحت بحسب نوع المخالفات"، لافتة الى ان "فرق دائرة التفتيش / قسم المؤسسات الصحية الخاصة وتواصل عملها الميداني بغية توفير خدمات طبية وعلاجية ومختبرية بمستوى جيد للمواطنين في مؤسسات القطاع الخاص".