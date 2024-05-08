الاتصالات تعلن افتتاح أكبر مشروع للكابل الضوئي في كربلاء المقدسة
2024-05-08 22:36:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
افتتحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأربعاء، أكبر مشروع (إنترنت) للكابل الضوئي في كربلاء المقدسة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري افتتحت أكبر مشروع (إنترنت) للكابل الضوئي في محافظة كربلاء المقدسة".
وأضافت، أن "ذلك تم بالشراكة مع الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة".
افتتحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأربعاء، أكبر مشروع (إنترنت) للكابل الضوئي في كربلاء المقدسة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري افتتحت أكبر مشروع (إنترنت) للكابل الضوئي في محافظة كربلاء المقدسة".
وأضافت، أن "ذلك تم بالشراكة مع الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة".