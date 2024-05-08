الاتصالات تعلن افتتاح أكبر مشروع للكابل الضوئي في كربلاء المقدسة

2024-05-08 22:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأربعاء، أكبر مشروع (إنترنت) للكابل الضوئي في كربلاء المقدسة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري افتتحت أكبر مشروع (إنترنت) للكابل الضوئي في محافظة كربلاء المقدسة".وأضافت، أن "ذلك تم بالشراكة مع الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة".