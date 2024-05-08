2024-05-08 22:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد الجميعات الفلاحية في النجف، محسن هدهود، اليوم الأربعاء، عن الخسائر التي تكبدها الفلاحين بسبب الحرائق التي اندلعت في عدد من حقول القمح، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة على عملية تسويق المحصول.

وقال هدهود لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الحرائق التي طالت حقول القمح أثناء عمليات الحصاد في مناطق النجف بلغت 4 حرائق، جميعها تم تدوينها من قبل مديرية زراعة النجف عبر خرائط الـ(جي بي اس)، وكذلك أسماء الفلاحين المتضررين لغرض تعويضهم خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن "الأمطار لم تؤثر بشكل مباشر على عملية حصاد محصول القمح، بقدر ما ساهمت بشكل غير مباشر من خلال رفع نسبة الرطوبة فيه أثناء عملية تسويقه، حيث تم رفض قرابة الـ200 طن لارتفاع نسبة رطوبته فوق النسبة المحددة حكومياً".

وأوضح رئيس الجميعات الفلاحية، أن "قيمة الخسائر تقارب ربع مليار دينار عراقي، ولغاية الآن تم تسويق 100 ألف طن، فيما يتوقع أن تكون عملية حصاد الموسم أكبر من بقية المواسم الأخرى".