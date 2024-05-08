2024-05-08 22:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أن العراق قطع شوطاً كبيراً في مجال البناء الديمقراطي لمؤسساته.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى في بغداد بازرا زيا مساعدة وزير الخارجية الامريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان، وجرى خلال اللقاء استعراض مخرجات زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، ومناقشة الموضوعات ذات الأهتمام المشترك ".وقال وزير الخارجية، بحسب البيان، ان "العراق قطع شوطاً كبيراً في مجال البناء الديمقراطي لمؤسساته، وان شعبه قد عانى من انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في ظل النظام السابق"، لافتا الى ان "العراق يعمل على جعل حقوق الانسان ثقافة بتوفير المناخ المناسب لديمومتها ويسعى الى تعزيز حضوره في المحافل الدولية وتوضيح وجهات نظره بما يخدم تطوير علاقاته الخارجية."واشار الى" حرص العراق على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الاخرى على اساس المصالح المشتركة".من جانبه، اشادت زيا "بالخطوات التي اتخذها العراق والتي تعكس تمسكه بالديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان"، مؤكدة ان "شراكة الولايات المتحدة الامريكية والعراق هي الاساس في البناء المؤسسي للديمقراطية وحقوق الانسان".