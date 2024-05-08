المجلس الوزاري برئاسة القائد العام يعلن إقرار ستراتيجية الأمن الوطني

2024-05-08 22:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني، إقرار ستراتيجية الأمن الوطني2024 – 2028.وذكر الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في عموم العراق، وبحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال، التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار، والوقوف على أهم متطلبات إنجاح العمل الأمني والاستخباري لمختلف قطعاتنا الأمنية".وأضاف، أنه "شهد الاجتماع إقرار (ستراتيجية الأمن الوطني 2024 - 2028)، التي أعدّت على وفق المعايير المعتمدة، لتكون متكاملة ومتماشية مع البرنامج الحكومي، والتوصية إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها"، لافتا إلى أن "المجلس الوزاري وناقش الخطط المعدّة لتأمين المشاريع الاقتصادية الستراتيجية والتنموية التي تنفذ في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وتوفير الحماية لها وللعاملين فيها، لما تشكله من أهمية بالغة لدى الحكومة ونهجها في تحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد".وتابع، "كما وافق المجلس على إعفاء قوات حرس إقليم كردستان العراق، من الرسوم الكمركية الخاصة بالمبيعات العسكرية أسوةً بوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، على أن يكون تسليح هذه القوات من خلال وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية."وبين، أنه "وفي محور آخر، أقر المجلس، إلغاء قيادتي عمليات الكرخ والرصافة، وتعديل ارتباط القطعات والوحدات العسكرية ضمن القاطعين، لترتبط بتشكيلتها الأعلى من جميع النواحي، باستثناء الحركات فيكون ارتباط الوحدات والقطعات في القاطعين بقيادة عمليات بغداد لضمان القيادة والسيطرة والأداء الأمني بالشكل المطلوب."