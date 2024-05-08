الرافدين يعلن إطلاق السلف الخاصة بمنتسبي الحشد ويحدد قروض البحوث العلمية

2024-05-08 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مصرف الرافدين، إطلاق السلف الخاصة بمنتسبي الحشد الشعبي، فيما حدد مبلغ قروض البحوث العلمية.وقال معاون مدير مصرف الرافدين أحمد جبار لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المصرف منح 4 وجبات قروض ضمن مبادرة ريادة حتى الآن"، مبينا أن "هناك وجبات قروض أخرى ضمن مبادرة ريادة".وأضاف، أن "قروض البحوث العلمية تبلغ 10 ملايين دينار"، مشيراً الى انه "هناك قروضاً خاصة بشراء الدور والترميم بفائدة 6 بالمئة تناقصية".وأشار إلى أن "إدارة مصرف الرافدين اتفقت على إطلاق قروض شراء السيارات"، مؤكداً انه "تم إطلاق السلف الخاصة بمنتسبي الحشد الشعبي".وتابع، "نحتاج إلى زرع الوعي والثقافة المصرفية لدى الجمهور"، مشيرا الى أن "فتح الحسابات بمصرف الرافدين في ارتفاع مستمر".وبين أنه "لا توجد أي مشكلة بالسيولة المالية في مصرف الرافدين".