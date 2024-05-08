النجف يحقق الفوز على الطلبة في دوري نجوم العراق

2024-05-08 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق النجف على ضيفه الطلبة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة الثامنة و دقيقة45 مساءً، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النجف بهدف دون رد للطلبة، جاء في الدقيقة الثالثة عن طريق حازم المستوري.

وفي الشوط الثاني سجل النجف هدفه الثاني في الدقيقة 75 عن طريق علاء مهاوي.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد طارق حكم ساحة، وجهاد عطية مساعد أول، وكرار عبد الكريم مساعد ثان، ومحمد كامل حكم رابع، ومهند مناف حكم "فار".