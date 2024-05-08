2024-05-08 23:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في البصرة، مساء اليوم الأربعاء، بإقدام أب على قتل عائلته بالكامل ومن ثم الانتحار بسبب تراكم الديون عليه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأب تراكمت عليه الديون وتعرض لضغوط ما دفعه إلى قتل جميع أفراد عائلته البالغ عددهم 11 فرداً ومن ثم الانتحار، داخل منزلهم في قضاء شط العرب".

وبين أن "الأب استخدم بندقية كلاشنكوف في تنفيذ عملية القتل والانتحار"، مشيراً إلى أن "الأب يعمل بالعقارات وخسر مليار دينار بعد أن تعرض لعملية نصب واحتيال".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".