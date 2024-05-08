نائب: انفراج عقدة ديالى قريب جدا وليست مرتبطة بتطورات رئاسة البرلمان

2024-05-08 23:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الاربعاء (8 ايار 2024)، قرب انفراج عقدة ديالى بعد تفاهمات مهمة، فيما لم يكشف طبيعة هذه التفاهمات.

وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحراك مستمر لإنهاء عقدة تشكيل حكومة ديالى والتي ستتم شهرها الثالث، وهناك بالفعل انفراجة قريبة جدا"، متوقعا "حسم ملف تشكيل الحكومة خلال الايام المقبلة".

واضاف، ان "منصب محافظ ديالى من استحقاق ائتلاف دولة القانون وباقي القوى السياسية ليس لديها اي اعتراض لأنه جاء ضمن مبدأ الاستحقاق الانتخابي"، مؤكدا "وجود لقاءات مكثفة مع القوى السنية وباقي القوى في المحافظة من اجل الاسراع بالتوافقات وحسم كل المسارات".

ونفى ان "يكون ملف ديالى مرتبط بملف رئاسة مجلس النواب وخياراته السياسية" لافتا الى ان "كل القوى تدرك اهمية وحساسية ملف ديالى وضرورة حسمه باسرع وقت ممكن بعيدا عن اي ازمات تنعكس سلبا على الاستقرار والامان".

ومؤخرًا، ابلغ زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اعضاء مجلس محافظة ديالى بوثيقة رسمية، بمرشحه لمنصب المحافظ خليفة التميمي، قبل ان يظهر المرشح خليفة التميمي بصحبة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، مما عزز من موقفه لمنصب المحافظ.

ولاتزال ديالى وكركوك لم تحسمان عقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة وانتخاب رئيسي المجلسين او المحافظين بسبب الخلافات السياسية القائمة، فيما يظهر ان القوى الشيعية متفقة على ازاحة مثنى التميمي الذي تصدى بقوة خلال الاسابيع الماضية بالتعاون مع بعض العناصر السياسية والجهات المسلحة المساندة له وكذلك المطالب العشائرية بالتجديد له، قبل ان تجتمع القوى السنية على رفض أي مرشح لمنصب المحافظ الا ان يكون من داخل القوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد القوى الشيعية في مجلس محافظة ديالى، ولاسيما بعد تعرضهم لتهديد من قبل مجهولين لغرض التصويت على شخصية محددة لمنصب المحافظ.