شرطة ذي قار تقبض على اربعة أشخاص بعد مشاجرة مسلحة

2024-05-08 23:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، القبض على 4 اشخاص وضبط اسلحة واعتدة على خلفية مشاجرة ضمن قاطع بلدة الجزيرة. وقالت القيادة في بيان، تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إن “مركز شرطة البلدة، تلقى بلاغا حول مشاجرة بين اشخاص، وعلى الفور توجهت قوة الى محل الحادث وتمكنت...

