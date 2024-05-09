2024-05-09 00:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (8 ايار 2024)، ان "كل المبادرات والإدانات ليست بمستوى الجريمة الحاصلة في غزّة" التي تشهد قصفا اسرائيليا منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وذكر السوداني خلال استقباله وفد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، ان "العدوان الهمجي الذي تنفذه قوات الاحتلال إبادة جماعية، لا يوجد له مثيل على مستوى الأحداث التاريخية والجرائم المرتكبة".

وأضاف "اليوم لجأ المدنيون إلى آخر مكان في رفح، وجرى استهدافهم بشكل بشع، ونحتاج إلى وحدة الموقف، وكل المبادرات والإدانات ليست بمستوى الجريمة الحاصلة في غزّة".

وأشار الى ان "القضية الفلسطينية جوهرية في وجدان العراقيين، وشهداؤنا مازالوا في أرض فلسطين، واليوم مجتمعاتنا بأمسّ الحاجة إلى التحصين الأخلاقي أمام الهجمة التي تستثمر وجود التكنولوجيا".

وتابع السوداني، أن "الأمة الإسلامية ابتليت بالتشويه المقصود والمتكرر للرسالة المحمدية عبر التاريخ، وهو ما ظهر بوجوه مختلفة في عصرنا الحديث، وواحد من هذه الوجوه هو الإرهاب".

وأكد، أن "العراقيين خاضوا معركة مصيرية دفاعاً عن الأرض والوجود، بدءًا من 2003، والإطاحة بالنظام الدكتاتوري، مروراً بمعركة الإرهاب ومجيء داعش، وأن هذه المحطة الصعبة وحّدت العراقيين جميعاً، خاصة بعد الفتوى المباركة لسماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني".

وبين أن "التنوع المذهبي يعضّد الترابط داخل الوطن الواحد، وأنّ تنوع هذه المدارس في الفقه والنحو والتفسير والقراءات القرآنية مصدر افتخار وعلامة غنى تاريخي،" مؤكداً أن "رسالة التقريب وتقوية التواصل رسالة إنسانية إسلامية محمدية بامتياز.

وشدد السوداني على أن "أمتنا اليوم تُمتحن في صميمها عبر العدوان الآثم على غزّة، الذي كشف زيف المجتمع الغربي والذي صدع رؤوسنا بالمُثل والمبادئ".