الداخلية: أب أقدم على قتل عائلته بالكامل وبعدها قام بالانتحار في البصرة

2024-05-09 00:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأفادت وزارة الداخلية، باقدام أب على قتل عائلته بالكامل وبعدها قام بالانتحار في محافظة البصرة.وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه " في حادث جنائي مؤسف وبالساعة ٢١٣٠ ، من اليوم الأربعاء، اقدم أب على قتل عائلته بالكامل المكونة من ١٢ فرداً بواسطة بندقية وبعدها قام بالانتحار في منطقة دور الموظفين بقضاء شط العرب في محافظة البصرة وتشير المعلومة الأولية ان هذه الحادث جاء نتيجة أمور مالية".وأضاف: "من جانبهم حضرت قيادة شرطة محافظة البصرة إلى محل الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً".