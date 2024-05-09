2024-05-09 00:36:08 - المصدر: جريدة الصباح

النجف الأشرف: حسين الكعبي



خصَّصت محافظة النجف مساحة 250 دونماً لتوزيعها كقطع أراضٍ سكنيَّة بين الصحفيين.

وقال رئيس فرع نقابة الصحفيين في النجف، إياد الجبوري لـ"الصباح": إنَّ رئيس النقابة مؤيد اللامي وجَّه بالسعي الحثيث لتوفير السكن اللائق والمناسب لجميع الصحفيين.

وأضاف أنَّ سعي الحكومة المحلية ودائرة عقارات الدولة والنقابة والجهات المختصة أثمر توفير هذه القطعة وتخصيصها لصحفيي المحافظة.

وأوضح الجبوري أنَّ مساحة الأرض ستقسم بواقع 1750 قطعة أرض سكنية، وسيكون التوزيع عن طريق فرع نقابة الصحفيين في النجف، مشيراً إلى أنَّ هذه الدفعة هي الثانية من قطع الأراضي التي توزع بين الصحفيين.

وأشار إلى تخصيص حصة كبيرة من الأراضي لخريجي كليات الإعلام، فضلاً عن الصحفيين الذين لم يحصلوا على قطعة أرض في الدفعات السابقة، مؤكداً أنَّ الأرض تم تحديدها وإجراء الكشف عليها، وهي الآن بانتظار إكمال الإجراءات الإدارية لتتم المباشرة بالتوزيع من خلال النقابة.