الهيئة العربية للمسرح تحدد شروط المشاركة بمهرجان المسرح العربي

2024-05-09 01:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةحددت الهيئة العربية للمسرح، آليات وشروط المشاركة في مسابقاتها ومهرجانها الذي تنظمه سنوياً في دولة عربية.وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الشروط الجديدة تمنح مرونة وتفتح أمام المبدعين من الأعمار كلها فرصاً أكبر".وأضاف، انه " في سبيل تطوير آليات وشروط المشاركات في المسابقات التي تنظمها الهيئة في مسارات مهرجان المسرح العربي، وبناءً على تقييمات أجرتها بتأمل عمل المهرجان والمسابقات خلال الدورات السابقة، معززة باستشارات ومقترحات مجلس الأمناء في اجتماعه الأخير الذي عقد في إطار الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي ببغداد، وهي أن الهيئة قررت أن يحتفظ المهرجان بمسارين للعروض".وتابع: "الأول: العروض المتنافسة على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي، والثاني: العروض المسرحية المستضافة"، مبينا: "كما قررت فتح الباب أمام العروض التي قامت على معالجات عربية لنصوص غير عربية للمشاركة في التنافس على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وإلغاء شرط تاريخ الإنتاج، مع الإبقاء على شرط عدم قبول عروض سبق أن تقدمت للمشاركة في نسخ المهرجان السابقة إلا في حالة أنه قد تمت إعادة إنتاجها بعد ذلك التقديم".