كروس يعادل رقم مولر.. ويلاحق رونالدو وميسي في قائمة تاريخية

2024-05-09 08:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، رقما تاريخيا خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني، في اياب نصف نهائي التشامبيونز ليغ والذي انتهى لصالح المرنغي بعدفين لهدف.ودفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بكروس في التشكيل الأساسي للملكي، لتكون المباراة رقم 150 له في بطولة دوري أبطال أوروبا.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كروس عادل رقم توماس مولر نجم بايرن ميونخ، ويأتي خلف كلا من: تشافي هيرنانديز (151 مباراة)، وكريم بنزيما (152 مباراة)، وليونيل ميسي (163 مباراة)، وإيكر كاسياس (177 مباراة)، وكريستيانو رونالدو (183 مباراة).