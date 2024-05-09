رئيس الوزراء يصل إلى محافظة بابل

2024-05-09 09:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى محافظة بابل.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى محافظة بابل، ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى المحافظات".