السوداني يطلق العمل بمشروع مطاحن الاتحاد بمحافظة بابل

2024-05-09 09:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، العمل بمشروع مطاحن الاتحاد بمحافظة بابل.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق اليوم الخميس العمل في مشروع مطاحن الاتحاد بمحافظة بابل، أحد مشاريع القطاع الخاص، لإنتاج الطحين الصفر بطاقة إنتاجية (3) آلاف طن يومياً".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى محافظة بابل، ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى المحافظات.



