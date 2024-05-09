النفط يرتفع مع تقلص مخزونات الخام الأمريكية

2024-05-09 09:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الخميس، بفضل تقلص مخزونات الخام الأمريكية الذي يشير إلى تراجع المعروض ووسط تزايد الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وبحلول الساعة 00:33 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 23 سنتا إلى 83.81 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو حزيران 29 سنتا إلى 79.28 دولارا للبرميل.

ومن التوقعات ان البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، عقب بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع، دعمت أسعار النفط. ويمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإنفاق على النفط الخام.

لكن الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بعدما قالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع إنه من الممكن التغلب على الفجوات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال المفاوضات، حالت دون المزيد من الارتفاع في أسعار النفط.