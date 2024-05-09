اختراق شبكة لتجارة المخدرات والاطاحة بـ7 من عناصرها في ثلاث محافظات

2024-05-09 09:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

الاستخبارات والامن تخترق شبكات تجار المخدرات وتطيح بـ(٧) منهم في ثلاث محافظات

ضمن الحملات الكبيرة التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، والتي تهدف إلى ملاحقة تجار المواد المخدرة في جميع المحافظات بالاعتماد على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت مفارزها من الاطاحة بـ(٧) تجار ومروجي المواد المخدرة (٢) منهم في محافظة بغداد و(٤) في الديوانية وتاجر آخر بمحافظة المثنى، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (٢٨مخدرات)، وقد ضبط بحوزتهم مادة (ماريجوانا) وحبوب مخدرة، سُلم المتهمون مع المضبوطات الى الجهات المختصة أصولياً.