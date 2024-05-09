2024-05-09 09:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن دفاعاتها الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان باتجاه ريف دمشق، في وقت مبكر من صباح الخميس. وذكرت الوزارة: “فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية في ريف دمشق”. وتابعت: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان لوقوع […]

ظهرت المقالة سوريا تسقط صواريخ إسرائيلية استهدفت ريف دمشق أولاً على Eishan.