القبض على 7 تجار مخدرات في 3 محافظات عراقية

2024-05-09 10:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على سبعة من تجار المخدرات في الديوانية وبغداد والمثنى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من الاطاحة بسبعة من تجار ومروجي المواد المخدرة.

وبينت أن أربعة منهم تم اعتقالهم في محافظة الديوانية، واثنين في العاصمة بغداد، وتاجر آخر بمحافظة المثنى، وضبطت بحوزتهم مادة (ماريجوانا) وحبوب مخدرة، مشيرة إلى أن المعتقلين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 28 من قانون العقوبات العراقي.

وأكدت أنه تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة أصولياً.