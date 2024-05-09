تاب للمدفوعات وطيران الإمارات يحلقان بالشركات الصغيرة إلى مستويات جديدة من الفوائد الحصرية

2024-05-09 10:26:23 - المصدر: تاب للمدفوعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة 9 مايو 2024: أعلنت، تاب للمدفوعات وطيران الإمارات توقيع مذكرة تفاهم (MoU) على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، بهدف إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز الراحة وتوفير فرص النمو للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم توقيع اتفاقية التفاهم بين أنور معرفي، رئيس قسم الخدمات ذات القيمة المضافة في تاب للمدفوعات، ودينا الهريس، نائبة رئيس المنتجات التجارية في طيران الإمارات. بحضور كلٍ من أحمد الوزان، المدير التنفيذي لتاب للمدفوعات في الإمارات العربية المتحدة، ونبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، تجمع هذه الشراكة بين منتجات الدفع المبتكرة من تاب للمدفوعات وبرنامج بيزنس ريواردز Business Rewards Program من طيران الإمارات، حيث تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتحويل نقاط مكافآت الدفع من تاب إلى نقاط بيزنس ريواردز، مما يعزز تجاربهم في السفر ويدعم عملياتهم التجارية بغض النظر عن وجهتهم.

وفي هذا الصدد أعرب أنور معرفي، رئيس قسم الخدمات ذات القيمة المضافة في تاب للمدفوعات، عن حماسه تجاه هذا التعاون، مؤكداً:

"نحن بغاية السرور والحماس لهذه الشراكة مع "أيقونة الطيران العالمية" طيران الإمارات، والتي ستتيح لنا أن نقدّم لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة طريقةً سلسةً لتحويل نقاط مكافآت الدفع من تاب للمدفوعات إلى برنامج بيزنس ريواردز التابع لطيران الإمارات. علاوةً على ذلك، يعزز هذا التعاون من قدرة عملائنا على توسيع أعمالهم من خلال فرص السفر الاستثنائية من طيران الإمارات، كما يؤكد على التزامنا بتقديم منتجات مبتكرة ودعم الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

كما تمكن هذه الشراكة أصحاب الأعمال التجارية من إدارة حجوزات السفر بسهولة عبر الإنترنت والاستفادة من التسجيل المجاني في برنامج بيزنس ريواردز لطيران الإمارات، وترقية الرحلات بمرونة وبتكاليف أوفر.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تهدف شركة تاب للمدفوعات وطيران الإمارات الحصول على قاعدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وجذبها في جميع أنحاء المنطقة، وذلك بهدف الاستفادة من برنامج بيزنس ريواردز لطيران الإمارات بحلول عام 2025. إن هذه الشراكة تسعى إلى تحقيق تحول جذري في كيفية إدارة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، من خلال تقديم منتجات دفع متقدمة ومكافآت سفر استثنائية من طيران الإمارات.

ترقبوا المزيد من التفاصيل حول كيفية استفادة شركتك من هذه الشراكة الاستراتيجية!