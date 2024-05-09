مجموعة ترافيزي تكشف عن مستقبـل حلول السفر للوكلاء وشركات السفريات، مع تكامـل متقدم لواجهة برمجـة

2024-05-09 10:30:23 - المصدر: مجموعة ترافيزي

التطبيقات (API) وإمكانية الحجز دون عناء مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة السفر العالمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، – كشفت مجموعة ترافيزي الرائدة في قطاع السفر عن إعادة إطلاق علامتها التجارية الفرعية "هوليدي مي" كعلامة تجارية تخدم قطاع السفريات. تم الاعلان عن هذه الخطوة خلال فعاليات سوق السفر العربي 2024 المقامة في دبي من 6 إلى 9 مايو.

منصة "هوليدي مي" صُممت في البداية كمنصة حجوزات مباشرة للمسافرين، لكن الإعلان عن هذا التحول الاستراتيجي سيمثل خطوة هامة في تطور نموذج أعمالها، حيث تؤكد مجموعة ترافيزي التزامها المستمر بالتطور والابتكار في قطاع السفر، وتظهر استعدادها لتلبية احتياجات العملاء والشركاء عبر تقديم حلول فريدة واستثنائية. ومن المتوقع أن يعزز هذا التحول موقع الشركة كمزود رئيسي لحلول السفر الشاملة لمقدمي خدمات السفر عبر الانترنت على مستوى العالم.

ومن خلال هذا التحول، تقترب "هوليدي مي" بثقة نحو تغيير المعايير الصناعية، إذ تعمل على تمكين وكلاء السفر ومقدمي الخدمات من توسيع نطاق عروضهم بشكل كبير، وبالتالي زيادة حصتهم في السوق. وسيُتاح لشركاء المنصة الوصول إلى شبكة واسعة من الفنادق العالمية والوجهات السياحية والمعالم السياحية في جميع أنحاء العالم.

تعمل "هوليدي مي" على تحقيق هذا الهدف من خلال ميزات متقدمة ايضاً، مثل خدمات العلامة البيضاء، التي تتيح للشركاء تخصيص المنصة وفقًا لاحتياجاتهم وتوجيهاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يتيح التكامل القوي لواجهة برمجة التطبيقات (API) للشركاء الاستفادة القصوى من المنصة من خلال دمجها بسلاسة مع أنظمتهم الحالية. ومن خلال عمليات الحجز المبسطة هذه، تسعى "هوليدي مي" لتحسين كفاءة التشغيل والربحية لشركائها. فعملية الحجز تصبح أكثر سهولة ويسرًا، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم النهائية وزيادة الدخل للشركاء.

تعتمد خدمات "هوليدي مي" على ثلاث منتجات مبتكرة تهدف إلى تعزيز كفاءة الوكلاء وشركات السفريات. حيث يوفر المنتج الأول Global Access، لشركائها إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات السفر بأسعار جملة ليس لها مثيل. بالإضافة إلى ان المنصة تعتبر كحل شامل لجميع احتياجات حجز السفر من فنادق تبلغ أكثر من مليون فندق إلى مواقع جذب سياحي وتذاكر للمعالم السياحية العالمية، بالإضافة إلى خدمات النقل من وإلى المطار في أكثر من 150 دولة. من خلال عقود مباشرة مع سلاسل فنادق كبيرة مثل هيلتون، IHG، روتانا، وأكور، بالإضافة إلى واجهة استخدام غير معقدة تسهل عملية البحث والحجز، تضمن "هوليدي مي" لوكلاء السفر تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائهم من خلال منصتها. مما يجعلها اختيارا مثاليا للشركات التي تسعى لتقديم تجارب سفر متميزة.

اما فيما يخص المنتج الثاني فقد حرصت المنصة على توفير ميزة Dynamic Package Building، تعتبر هذه الميزة من العروض الرئيسية التي تقدمها شركة السفر، حيث تفتح آفاقًا جديدة لتصميم تجارب السفر المخصصة بشكل فعّال. من خلال هذه الميزة، يمكن للشركات الآن إنشاء برامج رحلات متنوعة المنتجات ومتعددة الأيام مع إمكانية تسعير الرحلة الفوري. وليس هذا فقط، بل يُمكنها أيضًا الاستفادة القصوى من شبكة "هوليدي مي" الواسعة التي تضم أماكن إقامة عالمية وخيارات طيران متنوعة. تقدم هذه الميزة ايضاً فرصًا متعددة، بما في ذلك الوصول إلى أسعار خاصة ومجموعة متنوعة من خيارات الطيران، بما في ذلك شركات النقل المخفضة وأنظمة التوزيع العالمية. بفضل هذه الميزة، يمكن لشركات السفر الآن تخصيص تجارب السفر وفقًا لاحتياجات ورغبات العملاء بشكل دقيق، مما يعزز رضا العملاء ويساعد في الاحتفاظ بهم بشكل أفضل. فالقدرة على تقديم تجارب فريدة ومصممة خصيصًا تعزز تجربة العميل بشكل لا يُقدر بثمن، وتجعل الشركة تبرز في سوق السفر بشكل ملحوظ.

وأخيرًا، Customer Storefronts هو منتج مبتكر يتيح للشركاء إنشاء مواقع الإنترنت الخاصة بالسفر بعلامتهم التجارية الخاصة. حيث يوفر حل العلامة البيضاء هذا للشركاء الأدوات اللازمة لإطلاق منصاتهم بلغات متعددة، وإدارة الموردين والتحكم بهم، وتقديم مجموعة متنوعة من منتجات السفر. بالإضافة إلى برنامج حجز يعمل بسلاسة مع خيارات الدفع المحلية، والعمليات التجارية الرقمية ويضمن تجربة سلسة وبسيطة. تتوافق المنصة ايضاً مع الأنظمة الخارجية مثل نظم إدارة العلاقات مع العملاء والحسابات وبرامج التحليلات التي تعتبر أساسية للشركات الرقمية الحديثة.

هذه المنتجات ليست مجرد أدوات لتسهيل عملية الحجز، بل هي جزء لا يتجزأ من إطار شامل يعزز العروض والخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمات السفر. إنها تساهم في بناء بنية قوية للقطاع حيث توفر هذه المنتجات الحلول التكنولوجية والتجارية التي تثري تجربة العملاء وتمكن مقدمي الخدمات من تقديم عروضهم بشكل أكثر فعالية وجاذبية. بالإضافة إلى ان دمج هذه المنتجات في استراتيجياتهم يمكن لمقدمي الخدمات في صناعة السفر أن يحققوا مزيدًا من النجاح والنمو والربحية في صناعة السفر والسياحة.

وتعليقاً على خبر الاطلاق هذا، صرح جيت بهالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترافيزي: "إن تحول هوليداي مي إلى منصة تخدم قطاع السفريات ليس مجرد تغيير في نموذج الأعمال، ولكنه التزام متجدد بالتميز والابتكار في صناعة السفر. في مجموعة ترافيزي، نحن متحمسون لتقديم منصة لا تلبي الاحتياجات المتنوعة لشركاء السفر في جميع أنحاء العالم فحسب، بل تدفع أيضًا نموهم ونجاحهم في السوق العالمية، وفي النهاية، نجاحهم هو نجاحنا."

تعتبر مجموعة ترافيزي واحدة من الشركات الرائدة في صناعة السفر، حيث تمثل الشركة الأم لـ "هوليدي مي". لقد أثبتت ترافيزي نفسها بتقنياتها المتطورة وتركيزها الشديد على تلبية احتياجات العملاء. ومن المتوقع أن تكون عملية إعادة الإطلاق لـ "هوليدي مي" مثمرة، حيث ستستفيد من البنية التحتية القوية التي تمتلكها ترافيزي وتواجدها الواسع في السوق. ستقدم هذه الشركة قيمة وخدمات فريدة وغير مسبوقة.