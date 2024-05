الشامية.. كهرباء ذي قار تعلن إنجاز نصب وتشغيل محطة المنصورية المتنقلة

2024-05-09 10:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت شركة كهرباء توزيع ذي قار، اليوم الخميس، إنجاز نصب وتشغيل محطة المنصورية المتنقلة بسعة 63 أم ڤي أي.وقالت الشركة في بيان ورد لـ “شبكة أخبار الناصرية”، إن “الملاكات الهندسية والفنية لشبكات الجنوب الغربي/قسم المحطات الثانوية 1 وقسم الخطوط والقابلوات والأقسام الساندة أكملت نصب وتشغيل محطة متنقلة نوع...

