شبكة أخبار الناصرية: أسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعاً طفيفاً في بورصة الناصريةشبكة أخبار الناصرية:شهدت بورصة الناصرية المحلية، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في أسعار صرف الدولار.وسجل سعر الشراء 145750 دينار لكل 100 دولار.أما سعر البيع فقد سجل 146250 دينار لكل 100دولار.

