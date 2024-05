الشركة المنفذة لمشروع مطار الناصرية تتعهد بانجاز 75٪ من العمل خلال اشهر

2024-05-09 10:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور حميد نعيم الغزّي، الاجتماع الخاص بمتابعة مراحل إنجاز مطار الناصرية الدولي. وأكد الغزي على ضرورة مضاعفة الجهود، وزيادة وتيرة العمل بأعمال المطار وتسريع مراحل الانجاز خلال المدة الزمنية المقبلة، مُشيدا بتقارير التقدم المُحرَز الحالية للعمل. كما تم الوقوف على بعض المعوقات والتعارضات...

