الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار العراقي في بغداد

2024-05-09 10:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، ارتفاعًا ملحوظاً في البورصة ومحال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145,650 دينار مقابل كل 100 دولار".

واضاف، أن "سعر بيع الدولار بلغ اليوم، في مكاتب الصيرفة بالعاصمة بغداد، 146.750 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 144.750 دينار مقابل كل 100 دولار".



