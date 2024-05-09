اليوم.. خمس مواجهات تختتم الجولة الـ27 من دوري نجوم العراق

2024-05-09 11:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واع

تستكمل اليوم الخميس، مباريات الجولة الـ27 من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين بإقامة خمس مواجهات.

إذ يتطلع القوة الجوية إلى مواصلة مسيرته بنجاح عندما يلاقي الحدود، في اختبار جديد للأزرق الطامح لإضافة اللقب الثامن الى خزانته الحافلة بالإنجازات المحلية والقارية، ويدرك الصقور أهمية تحقيق النقاط الثلاث التي ترفع من نسبة حظوظه بإحراز الدرع، وتبعده عن الضغوطات، في ظل الصراع المستمر على الصدارة مع الشرطة المنافس الأبرز له خلال المواسم الأخيرة، وعلى الجانب الآخر يأمل الحدود تقديم هدية للقيثارة من خلال حصد نتيجة إيجابية يوقف بها قطار الصقور المتجه نحو القمة.

وفي مباراة ثانية يستقبل الزوراء في ملعبه فريق نفط ميسان، ويسعى النوارس الى مواصلة كسب النقاط والمحافظة على مركزه الثالث والابتعاد أكثر عن أقرب منافسيه فريق زاخو، بدوره يطمح فرسان المملكــة في تقديم أفضل مستوياته من أجل تحقيق مفاجأة بالفوز على صاحب الأرض والجمهور، أو على الأقل تكرار نتيجة مباراة المرحلة الأولى التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي بقية مواجهات اليوم يلتقي أمانة بغداد مع زاخو، والميناء بمواجهة النفط، بينما يحل دهوك ضيفاً على كربلاء.