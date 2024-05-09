رئيس الوزراء يعلن توقيع اتفاق مع اليابان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

2024-05-09 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق مع اليابان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما أشار إلى أن ذلك سيسهم في تنشيط الصناعة الوطنية والتأسيس لها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق صباح اليوم الخميس، العمل في مشروع مطاحن الاتحاد، في مدينة المدحتية بمحافظة بابل، أحد مشاريع القطاع الخاص، لإنتاج مادة الطحين الصفر محلياً، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا".

وأضاف أن "رئيس الوزراء افتتح مشروع توسعة مصنع السكر في شركة الاتحاد، بعد إضافة خطوط إنتاجية جديدة لإنتاج السكر، لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من (4200) طن في اليوم إلى (6000) طن يومياً، كما افتتح أيضاً مصنع استخلاص الزيوت النباتية، ومصنع إنتاج الأعلاف النباتية ومصنع البريمكس، في الشركة".

وتابع أن "شركة الاتحاد للصناعات الغذائية المحدودة في محافظة بابل، تعد من كبريات الشركات الصناعية في العراق، وتضمّ ستة مصانع هي؛ مصنع تكرير السكر، ومصنع تكرير الزيوت النباتية، ومصنع إنتاج الأعلاف النباتية، ومصنع استخلاص كسبة فول الصويا، ومصنع إنتاج البريمكس، ومصنع تفريط وتجفيف الذرة الصفراء".

وأشار السوداني، في كلمة له، خلال افتتاح المصانع إلى أنّ "هذا التطوير يعد قصة نجاح في القطاع الخاص" ،مؤكداً الدعم اللامحدود من جانب الحكومة؛ من أجل المزيد من فرص العمل، إذ تستوعب حالياً بحدود 4000 فرصة ضمن نشاطات الشركة، فضلاً عن زيادة الإنتاج وتوفير الفائض منه مستقبلاً للتصدير خارج العراق".

ودعا رجال الأعمال، وشركات القطاع الخاص إلى "انتهاز الفرص الاستثمارية المعروضة، والضمانات السيادية التي تقدمها الدولة عبر قانون موازنة السنوات الثلاث"، معلناً عن "توقيع اتفاق مع اليابان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قدره 300 مليون دولار، سيسهم في تنشيط الصناعة الوطنية، والتأسيس لها".