خمس مواجهات في ختام الجولة 27 لدوري نجوم العراق

2024-05-09 11:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تختتم اليوم الخميس، منافسات الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات في بغداد وكربلاء والبصرة.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة 3:45 عصراً ، بين فريقي الحدود وضيفه نادي القوة الجوية على ملعب الساحر احمد راضي في بغداد.

وستكون مواجهة القوة الجوية مع الحدود مهمة للقوة الجوية والشرطة، ففي حسابات النقاط ينتظر جمهور القوة الجوية فوز فريقه على الحدود اليوم ليستعيد الصدارة مستغلا تعثر الشرطة الاخير بعد تعادله أمام الكهرباء أمس اذ يمتلك الشرطة 58 نقطة بينما يمتلك القوة الجوية حاليا 56 نقطة وفي حال فوزه الصقور على الحدود سيتصدر برصيد 59 نقطة تاركاً القيثارة الخضراء بالوصافة ، اما في حال خسارة القوة الجوية او تعادله اليوم امام الحدود وستبقى الصدارة للشرطة .

بينما تقام مباراتان عند الساعة السادسة عصراً تجمع الاولى فريقا نادي امانة بغداد وضيفه نادي زاخو على ملعب المدينة في العاصمة بغداد .

في حين يحتضن ملعب كربلاء الدولي اصحاب الارض والجمهور فريق كربلاء وضيفه فريق دهوك .

وسيكون ملعب الميناء مسرحاً للقاء اصحاب الضيافة فريق الميناء مع فريق النفط عند الساعة 8:15 مساءً .

واخيراً يضيف ملعب الزوراء مباراة فريقه نادي الزوراء وضيفه فريق نفط ميسان .