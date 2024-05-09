مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير في بغداد والعثور على جثتين بنينوى

2024-05-09 11:06:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في بغداد، يوم الخميس، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص بينهم طفل بحادث سير شرقي العاصمة، فيما تم العثور على جثتيّ أم وابنها قتلا طعناً في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام بين سيارتين بسبب السرعة الشديدة وقع في حي الرشاد شرقي بغداد، أدى إلى مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي نينوى، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بالعثور على جثتيّ امرأة وابنها تم قتلهما طعناً بآلة حادة في قرية "علولي" التابعة لقضاء تلعفر في نينوى.

وأشار إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات".