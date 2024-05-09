2024-05-09 11:12:07 - المصدر: منصة إيشان

تستكمل اليوم الخميس، مباريات الجولة الـ27 من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين بإقامة خمس مواجهات. إذ يتطلع القوة الجوية إلى مواصلة مسيرته بنجاح عندما يلاقي الحدود، في اختبار جديد للأزرق الطامح لإضافة اللقب الثامن الى خزانته الحافلة بالإنجازات المحلية والقارية، ويدرك الصقور أهمية تحقيق النقاط الثلاث التي ترفع من نسبة حظوظه بإحراز الدرع، وتبعده […]

ظهرت المقالة دوري نجوم العراق: خمس مواجهات تختتم الجولة الـ27 اليوم أولاً على Eishan.