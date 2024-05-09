السوداني يعلن توقيع اتفاق مع اليابان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالعراق

2024-05-09 11:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، توقيع اتفاق مع اليابان لتمويل لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق.

جاء ذلك في كلمة له نقلها مكتبه الإعلامي على هامش زيارته محافظة بابل وافتتاحة عدد من المشاريع هناك.

وأشارالسوداني، في كلمة له، إلى أنّ هذا التطوير يعد قصة نجاح في القطاع الخاص، مؤكداً الدعم اللامحدود من جانب الحكومة؛ من أجل المزيد من فرص العمل، إذ تستوعب حالياً بحدود 4000 فرصة ضمن نشاطات الشركة، فضلاً عن زيادة الإنتاج وتوفير الفائض منه مستقبلاً للتصدير خارج العراق.

ودعا رئيس مجلس الوزراء رجال الأعمال، وشركات القطاع الخاص إلى انتهاز الفرص الاستثمارية المعروضة، والضمانات السيادية التي تقدمها الدولة عبر قانون موازنة السنوات الثلاث.

وأعلن السوداني عن توقيع اتفاق مع اليابان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قدره 300 مليون دولار، سيسهم في تنشيط الصناعة الوطنية، والتأسيس لها.