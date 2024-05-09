صراع السلطة في نينوى.. "إصرار" على المحاصصة لتقاسم المناصب

2024-05-09 11:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألمح عضو في مجلس محافظة نينوى، يوم الخميس، إلى "إصرار" كتل سياسية دون أن يسمها على تقاسم المناصب في المحافظة، وذلك في إشارة إلى تحالفات الإطار التنسيقي داخل المجلس.

وقال مهند الجبوري، لوكالة شفق نيوز ان "كتلاً سياسية في مجلس نينوى تصر على تقاسم المناصب الحكومية في المحافظة وفق مبدأ المحاصصة"، محذرا من ان "اعتماد تلك الكتل على مبدأ المحاصصة سيؤدي إلى تقويض فرص الإعمار في المحافظة".

واضاف الجبوري، ان المجلس "استضاف في جلسته الاخيرة محافظ نينوى وقدم طلباً للتصويت على مدير هيئة الاستثمار في نينوى لانها الفراغ الإداري بالدائرة، وكنا ككتلة نينوى الموحدة داعمين لهذا الطلب، لكن عضواً من الكتل الاخرى قال في مداخلته ما نصه (اعتبروه ضمن حصتكم وخذوه)".

في السياق، كشف عضو آخر في مجلس محافظة نينوى، أن المجلس سيقدم خلال الأيام القليلة القادمة أسماء ثلاثة مرشحين لشغل منصب مدير الصحة.

وقال محمد هريس، لوكالة شفق نيوز ان "الايام القلية القادمة سيقدم مجلس نينوى أسماء ثلاثة مرشحين الى بغداد لشغل منصب مدير عام صحة نينوى"، موضحا أن وزارة الصحة "ستختار أحد المرشحين وفق السيرة الذاتية المرفقة مع ملف كل مرشح".

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت على إعفاء مدير صحة نينوى بالوكالة منصور معروف، بعد جلسة استجواب أجريت عبر الهاتف صوت المجلس بعدها على إعفائه.