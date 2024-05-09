ملا بختيار: زيارة نيجيرفان بارزاني لإيران أذابت الجليد بين اربيل وطهران

2024-05-09 11:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اثنى السياسي الكوردي المخضرم ملا بختيار، يوم الخميس، على الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مؤخرا الى إيران، واصفا إياها بأنها نجحت في "اذابة الجليد بين اربيل وطهران".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر منصة "القطعية" الذي انطلقت فعالياتها بمحافظة السليمانية بحضور واسع من قبل شخصيات سياسية وأكاديمية واجتماعية.

وقال ملا بختيار في كلمته، إن المشاكل بين اربيل وطهران كبيرة حيث قصفت ايران عاصمة اقليم كوردستان 144 مرة بالصواريخ، معتبرا في الوقت ذاته زيارة رئيس اقليم كوردستان الأخيرة الى إيران أنها "تاريخية ونجحت في في اذابة الجليد بين اربيل وطهران".

تتمة..