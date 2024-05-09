أسعار الذهب تتأرجح في نطاق ضيق قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية

2024-05-09 11:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفادت وسائل إعلام معنية بالشؤون الاقتصادية، اليوم الخميس، بأن أسعار الذهب تأرجحت في نطاق ضيق بالأسواق العالمية، فيما توجه المستثمرون إلى بيانات اقتصادية أمريكية يمكن أن تقدم دلائل إضافية على الموعد الذي قد ينفذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي تخفيضات في أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 إلى 2314.26 دولار للأوقية الأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 إلى 2321 دولاراً. ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 إلى 27.53 دولاراً، وصعد البلاتين 0.8 إلى 982.10 دولارات، فيما زاد البلاديوم 0.5 إلى 956.13 دولاراً.