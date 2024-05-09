كمرحلة أولى.. مؤسسة الشهداء تعلن تدقيق 2000 معاملة في الأنبار

2024-05-09 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الخميس، تدقيق 2000 معاملة في محافظة الأنبار، فيما أوضحت مصير المتلاعبين والمزورين بالمعاملات، وتحصيل الديون الحكومية.

وقال رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المؤسسة دققت ما يقارب 2000 معاملة في الأنبار كمرحلة أولى، والأعداد النهائية لا يمكن إحصاؤها لأن هناك لجاناً طبية لا تزال تعمل".

وأضاف النائلي، أن "هناك 400 إضبارة في الوقت الحالي تم تدقيقها ومطابقة البيانات، وهناك معاملات كثيرة للشهداء والمصابين في الأنبار سوف تطلق قريباً".

ولفت إلى أن "مصير المتلاعبين والمزورين سيكون أمام القضاء، وتحصيل الديون الحكومية أمام هيئة التقاعد، فضلاً عن إجراءات قانونية بحق المتلاعبين".

وأوضح أن "مؤسسة الشهداء تعمل بكل إمكانياتها لإنهاء ملف الأنبار بالكامل، مع العمل على تبسيط الإجراءات في فرع المؤسسة بالمحافظة، بجانب متابعة من قبلنا".