الأنبار تعلن تفاصيل مشروع تأهيل شارع 60 بالرمادي وتحدد نسبة إنجازه

2024-05-09 11:18:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت محافظة الأنبار، اليوم الخميس، تفاصيل مشروع تأهيل شارع 60 في مدينة الرمادي، وفيما حددت نسبة إنجازه، أكدت أن المشروع سيسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الزخم الحاصل في المدينة.وقال المهندس المقيم للمشروع صفاء طالب صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن مشاريع الجهد الخدمي وبتوجيه من حكومة الأنبار المحلية، تقوم بلدية الرمادي بإعادة تأهيل شارع 60 والذي يبلغ طوله 3 كيلومترات، وهو طريق رابط بين جسر القاسم وتقاطع جامعة الأنبار مروراً بعدة أحياء ويمتد من منطقة التأميم".وأضاف صالح، أن "الشارع يعتبر حيوياً ومهماً كونه يربط مدخل المدينة الغربي في جامعة الأنبار وخطوط نقل الطلبة والمناطق القريبة منه والدوائر الخدمية كذلك يربط أقضية المحافظة الشرقية والغربية".ولفت إلى أن "تأهيل الطريق يشمل أعمال بنى تحتية وشبكات مياه للشرب وشبكات مياه للصرف الصحي وإنارة، إضافة إلى تشجير الجزرات الوسطية وحدائق جانبية على طول الطريق مرتبطة بمنظومة ري حديثة لسقي الجزرات الوسطية بواسطة التنقيط".وأشار إلى أن "نسبة الإنجاز وصلت إلى 45 بالمئة"، لافتاً إلى أن "هذا الطريق سيسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الزخم الحاصل في مدينة الرمادي".