وزيرة الهجرة: خطتنا تتركز على العودة الطوعية للنازحين ورفض إقامتهم الجبرية بالمخيمات

2024-05-09 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكدت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، ان خطة الوزارة تتركز على العودة الطوعية للنازحين، ورفض اقامتهم الجبرية في المخيمات.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير الهجرة إيفان جابرو، استقبلت وكيلة وزير الخارجية الأميركي للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، حيث جرى خلال اللقاء بحث الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة".

واضاف، ان "اللقاء، ناقش آلية غلق المخيمات وتأمين عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية وبما يحفظ كرامتهم وسبل دعم العائدين وفق الخطة الوزارية المعمول بها، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء".

وأكدت جابرو، ان "خطة الوزارة تتركز على العودة الطوعية للنازحين ورفض إقامتهم الجبرية في المخيمات".

وشهد اللقاء مناقشة توفير كافة متطلبات العيش الكريم للأسر العائدة وشمولها بالمشاريع المدرة للدخل، بالإضافة إلى مناقشة ملف نازحي مخيم الهول السوري.

من جانبها، أشادت وكيلة وزير الخارجية الأميركي، "بالجهود الحكومية لإنهاء ملف النزوح وضمان العودة الآمنة للأسر وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم لجميع العائدين".